Augusta, troppe discariche a cielo aperto nel territorio. E lievitano i costi dell’indifferenziata

Dai “soliti” sacchetti abbandonati, puntualmente da tempo ormai, in piazza delle Grazie al materasso con annesso seggiolone per bambini scaraventato insieme a tanto altro nella scarpata del lungomare Paradiso, passando per l’ammasso di vecchi mobili e rifiuti di ogni tipo, che si trovano sulla strada per l’hangar, zona ex Cocan. Sono le piccole e grandi discariche sparse nel territorio comunale segnalate da Maurizio Prisutto, referente di Plastic free che con i volontari e semplici cittadini in questi mesi ha già effettuato diverse pulizie straordinarie in alcune zone del territorio, raccogliendo svariate tonnellate di rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi, abbandonati da incivili e che fanno lievitare il costo dello smaltimento dell’indifferenziata.

“Dai documenti ufficiali la percentuale indifferenziata è in continuo aumento e in soli 4 mesi la MegarAmbiente ha emesso fattura per quasi due milioni di euro per il solo conferimento indifferenziato. Costo che prossimamente pagheranno i virtuosi, virtuosi totalmente surclassati dagli incivili. Solo ad aprile di quest’anno il Comune ha speso 523 mila euro per conferire rifiuti alla discarica della Sicula trasporti, oltre 400 mila euro a gennaio” – spiega Prisutto che punta il dito contro una situazione “fuori controllo” nel territorio, che è ormai ridotto nella “sua totalità a un immondezzaio”. E dove “appare evidente l’assenza di contrasto incisivo. Il volontariato non può essere l’unica azione e soprattutto non può sostituirsi agli enti. Deprimente e sconfortante la situazione, dopo poco tempo si ritorna punto e a capo, i volontari puliscono e finisce lì.”

Il referente augustano dell’associazione nazionale, che punta a sensibilizzare sulla lotta alle plastiche, da qualche settimana, inoltre, ha rivolto la sua attenzione anche al borgo marinaro di Mongiove, frazione di Patti, nel messinese dove sta portando avanti, per lo più in solitaria una raccolta di rifiuti ad oltranza, recuperando anche lì di tutto: dalla plastica ai copertoni, a legno, ferro, sfalci di potatura, vetro e carta.