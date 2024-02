Augusta, Trofeo di Carnevale di Acireale: primati personali per gli atleti dell’asd Megara running

L’asd Megara running ha partecipato, ieri, ad Acireale, al Trofeo di Carnevale, tradizionale manifestazione podistica sulla distanza dei 10km che si svolge in occasione dei festeggiamenti del Carnevale. Diversi gli atleti in gara che hanno segnato tempi personali di rilievo, da annotare in particolare i primati personali per Giuseppe Sarcià (42’59”), Francesco Russo (47’01”) e Massimo La Foresta (50’01”).

La gara ha visto il ritorno alle competizioni del presidente del soldalizio sportivo Carmelo Casalaina dopo un lungo periodo di infortunio. “Non potevamo mancare a questo importante avvenimento, anche se ad onor del vero – ha detto- le nostre forze sono tutte incentrate sul circuito Sicily Bronze Races 2024, neonato circuito di 7 gare da 10 km che partirà il 3 marzo con la 6a StraLicata e che vedrà il suo culmine proprio ad Augusta, dove il 6 ottobre si assegnerà il campionato regionale assoluto sulla distanza dei 10 km. Nonostante i carichi di lavoro in vista di tali impegni anche oggi i miei atleti ci hanno regalato grandi soddisfazioni”.