Augusta, Tribulato eletto presidente del Consiglio comunale, Lombardo e Tedesco i vice

Politica · Civico consesso

Biagio Tribulato è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Augusta, Andrea Lombardo e Giuseppe Tedesco sono stati eletti vice.

“L’elezione all’unanimità del presidente del Consiglio comunale, Biagio Tribulato, e dei due vicepresidenti, Andrea Lombardo e Giuseppe Tedesco, rappresenta un segnale importante per la nostra città. È il risultato di un clima di grande compattezza, della volontà di camminare insieme e di non escludere nessuno – sottolinea il sindaco Giuseppe Di Mare -. Desidero rivolgere al presidente Tribulato e ai vicepresidenti Lombardo e Tedesco i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che sapranno svolgere il loro ruolo con equilibrio, imparzialità e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo della comunità augustana. Voglio sottolineare, inoltre, l’unanimità registrata in Aula, un messaggio positivo che i cittadini ci chiedevano: quello di una politica capace di confrontarsi, collaborare e mettere al primo posto il bene della città. Adesso è il momento di lavorare, ciascuno nel proprio ruolo, con responsabilità e concretezza per affrontare le sfide che attendono Augusta”.

Il commissario cittadino di Grande Sicilia Augusta, Sebastiano Pustizzi, unitamente al Responsabile Area Nord, Nicky Paci, esprimono la più viva soddisfazione per l’elezione del consigliere Biagio Tribulato alla presidenza del consiglio comunale e per la nomina del consigliere Manuel Mangano ad assessore: “Un importante risultato che premia il lavoro svolto con serietà, competenza e spirito di servizio. Un significativo riconoscimento per tutta la squadra di Grande Sicilia Augusta che oggi assume un ruolo preminente nell’azione amministrativa della nostra comunità. Rivolgiamo, inoltre, i più sinceri auguri di buon lavoro ai sei consiglieri comunali eletti nella lista “Grande Sicilia – Peppe Di Mare Sindaco”: Cosimo Cappiello, Roberto Conti, Michela Italia, Manuel Mangano, Giuseppe Montalto, Biagio Tribulato. Siamo certi che sapranno interpretare il mandato ricevuto dai cittadini con responsabilità e dedizione, contribuendo alla crescita e allo sviluppo della città di Augusta. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i candidati della nostra lista che, con il loro contributo, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. Un particolare riconoscimento va inoltre all’On. Giuseppe Carta, la cui lungimiranza politica, la costante presenza sul territorio e la capacità di costruire una squadra unita e competente rappresentano il punto di riferimento di questo percorso di crescita politica e amministrativa. Grande Sicilia continuerà a operare con responsabilità e serietà, mettendo sempre al centro l’interesse della città di Augusta e dei suoi cittadini, con l’obiettivo di contribuire a un’amministrazione efficace, vicina ai cittadini e orientata al bene comune”.