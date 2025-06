Augusta, tre tartarughe Caretta Caretta liberate in mare

Tre tartarughe Caretta Caretta sono state liberate in mare, nei giorni scorsi, alla presenza di studenti e le studentesse delle medie dell’istituto comprensivo Principe di Napoli. L’attività si è svolta nella cornice del “Porto Xifonio” e si inserisce nell’ambito del progetto di educazione ambientale “One health”, promosso dal Rotary club in continuità con lo scorso anno, quando gli stessi studenti hanno incontrato gli esperti del Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio, diagnostica delle malattie delle tartarughe marine che ha sede nell’ istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia guidato da Francesca di Gaudio.

A coordinare le attività di rilascio nelle acque marine la Capitaneria di porto ed in particolare il comandante del nucleo operativo Alberto Boellis, capitano di fregata, con la motovedetta messa a disposizione. L’iniziativa è stata seguita dal presidente del Rotary club Augusta Francesco Messina che ha sottolineato questa nuova via d’azione intrapresa dal club service per sensibilizzare i giovani al rispetto e alla tutela dell’ambiente, in una visione integrata del rapporto uomo, ambiente ed animali . Grande entusiasmo ha suscitato tra i ragazzi presenti il ritorno al loro ambiente naturale dei tre esemplari della tartaruga marina Caretta, la più diffusa nel Mediterraneo.

A conclusione dell’attività un ringraziamento è stato rivolto all’istituto guidato dal dirigente scolastico Agata Sortino che accoglie iniziative come questa che rientrano a pieno titolo nei percorsi di orientamento formativo che la scuola propone ai suoi studenti, come fa sapere l’istituto comprensivo.