Augusta, tre studenti tedeschi ospiti al Ruiz e in famiglia con l’accreditamento Erasmus

Si è conclusa positivamente la prima parte dello scambio studentesco che vede impegnato l’ istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” grazie all’ accreditamento Erasmus, -un riconoscimento da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ottenuto nel 2023 e valido fino a tutto il 2027- che permette all’ istituto augustano di ricevere regolarmente fondi europei per realizzare in modo autonomo attività di mobilità all’estero sia per i docenti che per gli studenti. Tre studenti tedeschi Ronja, Annika ed Elia, che frequentano la scuola secondaria “Liebfrauenschule Mülhausen” di Hinsbeck – Nettetal, hanno partecipato a un mese di mobilità individuale, ospitati dalle famiglie degli studenti Lorella Trigilio di 3AT dell’ istituto tecnico settore Economico Turismo, Erika Fronterrè di 3BT Turismo ed Andrea Casinotti di 3BL del liceo scientifico delle Scienze applicate.

Il progetto di mobilità individuale Erasmus si prefigge lo scopo di favorire l’inclusione sociale tra adolescenti provenienti da contesti culturali e socioeconomici diversi, incoraggiando il rispetto reciproco, la cooperazione e lo scambio interculturale. Infatti questa esperienza ha offerto agli studenti ospitati l’occasione di immergersi in una nuova cultura, vivere la quotidianità di una famiglia italiana e seguire un percorso formativo diverso dal loro al Ruiz, frequentando le lezioni nelle stesse classi dei loro twins italiani, partecipando alle attività ordinarie, ma anche alle tante progettualità che la scuola offre nel pomeriggio.

Una mobilità che ha avuto un impatto profondo su tutti i partecipanti: oltre a migliorare le competenze linguistiche, gli studenti tedeschi ed italiani hanno sviluppato valori fondamentali come la tolleranza, l’apertura culturale e la collaborazione. Le amicizie nate durante questa esperienza hanno reso ancora più significativo il progetto, lasciando nei cuori dei ragazzi ricordi indimenticabili.

Il progetto rientra nel percorso di internazionalizzazione del Ruiz da sempre impegnato a offrire agli studenti opportunità di formazione internazionale e di crescita personale. “Siamo molto soddisfatti di questa nuova esperienza di mobilità europea – ha affermato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina- L’accreditamento Erasmus è ritenuto di fondamentale importanza dal nostro istituto per la formazione culturale e professionale di tutti gli studenti, che dovranno essere in grado di confrontarsi nel mondo della globalizzazione con competenze linguistiche ed interculturali adeguate. Ringrazio la referente Erasmus, Paola Moroni, insegnante di tedesco, Rosita Accolla, e tutti i docenti di lingue delle tre classi ospitanti per queste belle iniziative che rendono la nostra scuola sempre più internazionalizzata”.

La mobilità continuerà nel mese di marzo, quando saranno i tre studenti augustani a trascorrere un mese accolti dalle famiglie dei ragazzi tedeschi ospitati e frequentando la scuola partner in Germania. Esperienze di mobilità totalmente gratuite perché interamente a carico dell’Agenzia nazionale Erasmus.