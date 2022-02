Augusta, tre progetti Erasmus al Ruiz per rafforzare le competenze in chiave europea

Rafforzare le “competenze chiave” europee attraverso una serie di attività svolte tra gruppi transnazionali di studenti. È questo l’obiettivo del nuovo progetto Erasmus dal titolo “Using outdoor activities” attivato da poco al Ruiz con partner quattro istituti di Inghilterra, Austria, Finlandia e Romania.

I primi due incontri, previsti in Romania e in Finlandia, si sono svolti in modo virtuale a causa della pandemia, ma ciò non ha impedito agli studenti partecipanti, Raimondo Di Franco, Beatrice Fichera, Lorenzo Ballariano, Alice D’Amico, Chiara Barbarino e Arianna Carrabino, tutti della classe 3Q del Liceo quadriennale, Susanna Giliberto di 4B Liceo delle Scienze applicate e Flaminio Rosario di 4C del Liceo Scienze applicate, di apprendere molte nozioni sui due paesi ospitanti e di ampliare i loro orizzonti culturali nell’ottica della costruzione di una cittadinanza europea “smart”, al passo con i tempi.

“La finalità principale dei progetti europei – hanno detto le tutor del progetto le docenti Paola Moroni e Marinella Strazzulla- è la crescita personale degli studenti, attraverso l’apertura, il confronto e lo scambio di idee tra diverse culture dell’Unione Europea. Finalità non meno importante è poi il potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese, attraverso l’interazione dei nostri studenti con i partner stranieri sia nella fase preparatoria all’incontro, sia nei periodi di convivenza e relazione.

Nonostante la pandemia, l’internazionalizzazione è uno dei tratti distintivi del Ruiz, che ha all’attivo tre Erasmus e quindi svariate e straordinarie opportunità per i ragazzi di educazione alla comprensione e all’accettazione di una cultura “altra” e, perché no, di viaggiare in maniera totalmente gratuita in tutta Europa.

La nostra è una scuola che guarda lontano – afferma la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – che punta a formare giovani pronti ad affrontare un mondo del lavoro sempre più variegato, flessibile, moderno, internazionale. E l’internazionalizzazione dei percorsi didattici è la chiave per accedere ai saperi globalizzati, per realizzare una piena cittadinanza europea e mondiale.

E da aprile il Ruiz ricomincerà a viaggiare sia con questo Erasmus in Inghilterra, che con l’Erasmus sull’intelligenza artificiale in Slovenia a maggio, che con il terzo Erasmus all’attivo sull’ambiente in Polonia ad aprile e in Germania a maggio.