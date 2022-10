Augusta, tre passaggi pedonali rialzati a Monte Tauro per la sicurezza dei pedoni

Tre passaggi pedonali rialzati saranno installati in viale Epicarmo Corbino e via Barone Zuppello, le due strade che attraversano il popoloso quartiere di Monte Tauro, transitate ad ogni ora del giorno anche per il concentramento di varie attività commerciali, pubblici esercizi, oltre alla presenza di una scuola e della parrocchia e che già in passato sono state più volte teatro di incidenti anche mortali. L’obiettivo è garantire e salvaguardare la sicurezza dei pedoni, che in quella lunga arteria, ormai comunale, hanno difficoltà ad attraversare da un punto all’altro proprio per l’ alto traffico veicolare, che verrà rallentato dai passaggi pedonali composti da elementi modulari rimovibili in gomma vulcanizzata, come quello che si trova già in corso Sicilia all’altezza del Palajonio, donato al Comune dall’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi”.

Saranno posizionati, in particolare, in tre punti ritenuti più ad alto rischio di passaggi come vicino il plesso “Laface” del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, nel piazzale di sosta all’altezza di via Dante Alighieri e davanti la parrocchia di San Giuseppe Innografo.

Il Comune ha impegnato la somma di 17 mila euro per l’acquisto di passaggi pedonali rialzati, forniti dalla ditta Sisas euro e ha affidato alla ditta “Sce” di Melilli il servizio di messa in opera per l’importo di 4.270 euro, come si legge in una determina del responsabile del IX settore di Polizia municipale