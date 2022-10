Augusta, tre nuovi fuoristrada per Polizia municipale e Protezione civile

Tre nuovi mezzi sono stati acquistati dal Comune per la Protezione civile e per la Polizia municipale. Si tratta di tre fuoristrada che questa mattina sono stati benedetti dal diacono Vito Granata, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, del comandante Salvatore Daidonee dell’assessore alla Polizia municipale Giuseppe Carrabino che fa sapere, inoltre, che a Monte Tauro sono già iniziate le operazioni per installare i passi pedonali in viale Epicarmo Corbino e Barone Zuppello.

“Gli altri tre passi pedonali saranno installati nei prossimi giorni nei punti nevralgici del quartiere Si tratta di un intervento che il Comando di Polizia municipale su indicazione dell’amministrazione, ha disposto quale primo atto di una serie di azioni destinate a migliorare la viabilità nel popoloso quartiere Monte Tauro” – aggiunge Carrabino che informa altresì la cittadinanza che a partire da lunedì 10 ottobre si procederà ad asfaltare le vie Roma, XIV Ottobre e Epicarmo, al centro storico con conseguenti disagi per l’utenza.