Augusta, tre migranti si gettano dalla nave quarantena Aurelia

Si sono tuffati, nella notte, dalla nave quarantena Aurelia, nella rada di Augusta, tre migranti. Immediate le ricerche da parte della Capitaneria di Porto, Guardi di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del fuoco insieme al supporto dei sommozzatori di Catania.

Uno dei tre è stato recuperato in mare dalla Guardia di Finanza; un secondo è stato ritrovato questa mattina in autostrada. Sul terzo ancora incerte le notizie, ma pare che sia stato ritrovato anche lui a terra. I tre sarebbero in buone condizioni di salute.