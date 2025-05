Augusta, tratto ex SS 114 chiuso per cedimento, il Libero consorzio: richiesti fondi alla Regione per ripristino

Per mettere in sicurezza il tratto della ex Ss 114- più precisamente ex l’ex Asi asse secondario Montedison-svincolo Punta Cugno -a gennaio del 2024 il Libero consorzio di Siracusa ha trasmesso la perizia della campagna di indagine e la relativa richiesta di finanziamento alla Regione, in particolare all’assessore delle Infrastrutture e mobilità Alessandro Ricò e al Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità di trasporto e servizi e si è in attesa delle risorse finanziarie necessarie. Questa la risposta che ieri l’ottavo settore del Libero consorzio comunale ha inviato a Mimmo Di Franco, che da sempre sollecita interventi di ripristino urgenti per rendere di nuovo fruibile il tratto dell’importante arteria extraurbana che, all’altezza di Punta Cugno, nella zona industriale, è chiusa da novembre 2021 a seguito di un nuovo cedimento della sede stradale sulla corsia di marcia Siracusa Augusta, che già aveva ceduto una prima volta e sottoposto a lavori che però non hanno risolto il problema visto che si è ripresentato.

Il Libero consorzio ha così chiesto la collaborazione del Genio civile di Siracusa che il 28 novembre del 2023 ha effettuato un sopralluogo congiunto da cui è emerso che la strada si presenta gravemente dissestata per circa 60 metri, con pericolo di ulteriore cedimenti. “L’ufficio del Genio civile ha stimato i costi relativi alla campagna di rilievi e indagini geologiche, previa pulizia dei luoghi, necessarie per individuare l’ intervento da effettuare per riportare condizioni di sicurezza ed equilibrio stabile, in circa 100.000 euro, Iva esclusa”– si legge nella nota dell’ex Provincia che aggiunge anche che l’ufficio Viabilità ha valutato la possibilità di istituire un doppio senso di circolazione, nella corsia opposta per circa 200 metri, e provvederà appena saranno disponibili le risorse necessarie economiche.

“Faccio appello ai deputati, considerato la sofferenza economica della provincia, di attivarsi per accelerare i finanziamenti affinchè sia fruibile la ex Ss 114 per evitare ulteriori disagi e spreco di tempo, denaro e stress ai lavoratori pendolari, ai cittadini, alle aziende della zona industriale. Ringrazio il Libero consorzio di Siracusa per la esauriente risposta, promettendo di mantenere i riflettori accessi fino alla fine del blocco e il presidente Giansiracusa per la tempestività della risposta”– dice Di Franco che sottolinea di aver inviato la lettera il 22 maggio al presidente Giansiracusa, inoltrata agli uffici il 26 maggio con risposta al destinatario ieri, appena 4 giorni dopo.