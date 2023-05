Augusta, tratto ex SS 114 chiuso per cedimento a Punta Cugno, sollecitati interventi di ripristino

Un appello alla deputazione nazionale e regionale del territorio, o in alternativa il ricorso al contributo delle industrie, perchè nel più breve tempo sia ripristinata la viabilità nel tratto della ex statale 114, all’altezza di Punta Cugno, chiuso per la seconda volta da circa due anni dopo essere stato riaperto a fine 2020 dopo una precedente interdizione durata 4 anni a causa da un vistoso avvallamento e dal cedimento stradale. A sollevare la questione è Mimmo Di Franco, presidente dell’ associazione filantropica “Umberto I” che riaccende i riflettori sul tratto della ex statale interdetta al transito dal 2021, che impone agli automobilisti provenienti da Siracusa o dalla zona industriale che devono arrivare ad Augusta di fare il tragitto “che compie la pedina nel giuoco del Monopoli, per poi riprendere la strada stretta, pericolosa ed a tratti con i cespugli che restringono la carreggiata, che conduce all’ hangar. Oppure immettersi nella bretella ss 193 che conduce al rifornimento Esso ed ex Agenzia entrate. Qualcuno potrebbe obiettare che – dice- c’è la nuova statale 114 in alternativa, ma si allunga la percorrenza, con dispendio di tempo carburante e ingolfamento di traffico veicolare”.

La ex 114 è di competenza del Libero consorzio comunale di Siracusa, che non risulta essere eliminata, “come voleva la politica regionale gestita dall’allora presidente Crocetta ma commissariata”, ricorda Di Franco che sollecita l’autorità competente a ripristinare la viabilità affinchè le infrastrutture, nella zona industriale, abbiano la loro funzione di viabilità, sicurezza e vie di fuga in caso di necessità. “Manca, a livello politico provinciale, il presidente della Provincia e gli assessori, ma sono presenti in organigramma il Commissario che sostituisce la politica ed i dirigenti dei vari settori. E’ intollerabile che – prosegue- non si risolva il problema di questa interruzione, unitamente alla collinetta scivolata nella carreggiata, all’altezza del deposito Esso, dove morì in un incidente un nostro concittadino”.

Da qui l’ appello alla deputazione nazionale e regionale del territorio, affinchè nel più breve tempo possa essere ripristinata la viabilità in quanto, oltre ai tempi di percorrenza e di risparmio carburante, vi è un problema di sicurezza trattandosi di zona industriale. “Se il Consorzio comunale di Siracusa è ad un passo dal fallimento, si chieda l’intervento finanziario delle industrie che sono interessate alla sicurezza degli impianti, dei lavoratori pendolari e del territorio in cui operano” – conclude.