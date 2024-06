Augusta, trasporto urbano locale: arriva la svolta “epocale e innovativa” del nuovo gestore Sais

Dal prossimo primo luglio il trasporto pubblico urbano sarà effettuato dalla Sais, storica società siciliana di autotrasporto dal 1926, che subentra all’Ast, da tempo in grosse difficoltà economiche, che ha deciso di interrompere il servizio nel comune megarese.

La nuova società nella fase iniziale manterrà le attuali linee con gli stessi percorsi e fermate per poi eventualmente modificarle in base alle esigenze che si verificheranno nel corso dei mesi. Il nuovo servizio è stato presentato stamattina, durante una conferenza stampa nel salone “Rocco Chinnici” del Comune dal sindaco Giuseppe Di Mare, dall’assessore Giuseppe Montalto, dal comandante della Polizia Municipale Salvatore Daidone, dal direttore di Sais Autolinee, Vincenzo Asaro, e da Davide Mangerini, project manager della società Autoroute, che fornisce all’azienda sistemi tecnologici innovativi.

“Usciamo da una situazione di trasporto pubblico non facile e puntare su una città come Augusta che ha dimensioni importanti sicuramente è una scommessa che, sono sicuro, che insieme riusciremo a vincerla – ha esordito il sindaco- siamo consapevoli che qualche disservizio ci potrà ancora essere, diamo il tempo di organizzarsi. Questo progetto ci porterà nel futuro della mobilità, anche per noi è una fase sperimentale, ci siamo riservati di risederci a breve per valutare se ci sono cose da cambiare o sistemare. Vi invito a cancellare eventuali esperienze negative e tornare ad utilizzare i mezzi pubblici perchè questo favorirà anche la viabilità”.

L’assessore Montalto ha ricordato gli ultimi trascorsi con Ast e gli incontri a Palermo in commissione Traporti che poi, però, alla fine hanno portato la società a scegliere comunque di fermarsi. “E’ una scommessa, questa società rappresenta il futuro del trasporto pubblico locale in Sicilia, -ha detto- non sarà facile, ci saranno degli intoppi nei primi mesi che cercheremo di risolvere”.

Asaro ha sottolineato come Sais si occupa del servizio di mobilità urbana ad Enna, da un ano a Siracusa, a Milazzo, e dal primo luglio, anche di Modica e Augusta. Ogni anno trasporta 3 milioni di passeggeri, con un flotta di circa 150 autobus, percorrendo 170 mila corse e 8 milioni e mezzo di chilometri l’anno e impiegando 230 tra autisti e personale vario. Ad Augusta sono al momento previste sei linee urbane, per la percorrenza di un monte chilometrico di 216.507 chilometri, ci sarà un numero dedicato per informazioni e tabelle di fermata con un Qr code da scansionare per avere i percorsi e le linee. Prevista anche una App per acquistare i biglietti, che si potranno trovare anche in rivendite autorizzate o anche a bordo dei mezzi acquistabili con carte di credito e sistemi di contactless e anche in contanti.

A bordo dei mezzi c’è un sistema di telerilevamento che darà informazioni utili ed eventuali aggiustamenti da fare e la possibilità di andare a vedere l’efficienza, come ha spigato Mangerini che ha sottolineato che oltre ad acquistare il titolo di viaggio dall’app sarà possibile vedere qual è la fermata più vicina, dove si trova in quel momento il bus e tra quanto arriva, visualizzare gli orari programmati e verificare corse future, l’avvio previsto in tempo reale

Il comandante Daidone ha ricordato che dopo l’abbandono dell’Ast – che ha annunciato lo stop del servizio prima dal primo gennaio di quest’anno, poi dal 1 marzo e per finire dal 1 luglio – per non incorrere nel rischio di interruzione di pubblico servizio è stata pubblicata una manifestazione di interesse per affidare, in via temporanea e con procedure d’urgenza prevista, il servizio. Hanno risposto tre ditte ed è stata scelta la Sais “che riteniamo di ottimo livello, nella speranza che ci sia un innamoramento del trasporto pubblico da parte dei cittadini”. E questo nelle more del procedimento per l’affidamento a terzi per 9 anni del servizio di Tpl urbano mediante procedura di evidenza pubblica. Per questo intanto il Comune ha affidato ad un professionista di Modica la progettazione di un piano di esercizio per il trasporto pubblico locale più aderente alle necessità attuali, che potrà portare a modifiche nelle linee e nei percorsi.