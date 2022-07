Augusta, trasporto scolastico extraurbano: dal prossimo anno 2022-2023 sarà gratuito per una fascia di reddito

Dal prossimo anno scolastico 2022-2023 sarà gratuito l’abbonamento del servizio di trasporto extraurbano per gli alunni che frequentano le scuole superiori fuori dal territorio di Augusta e il cui Isee familiare è pari o inferiore a 10.632,94 euro. La giunta nei giorni scorsi ha modificato ed integrato la delibera dell’agosto 2013 dell’allora commissione straordinaria del Comune, che prevedeva quote di compartecipazione delle famiglie al costo del servizio, istituendo la gratuità dell’abbonamento per l’autobus ma solo per gli alunni pendolari che si recheranno giornalmente nelle scuole di Siracusa, Carlentini, Lentini e Catania e che rientrano in quella fascia di reddito.

La compartecipazione delle famiglie rimane, invece, per Isee da 10.632,95 a 20.000 euro con il 70% del costo del servizio che sarà, invece, a totale carico degli utenti per Isee oltre i 20.000 euro.

Lo ha fatto sapere Ombretta Tringali, assessore alle Politiche dell’istruzione e all’Edilizia scolastica: “Ci riavviciniamo così alla realizzazione di servizi vicini ai cittadini, un piccolo aiuto alle famiglie augustane- ha affermato dicendosi grata con l’ufficio della Pubblica istruzione che lavora instancabilmente.

Per le famiglie con Isee inferiore o pari a 10.632,94 euro che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico extraurbano dell’anno accademico 2021-2022 è previsto il rimborso per le spese già sostenute. Le istanze di rimborso compilate e con gli allegati richiesti devono essere presentate entro il 29 luglio all’ufficio Protocollo del Comune o all’indirizzo di posta elettronica protocollocomunediaugusta@pointpec.it