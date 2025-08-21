Augusta, trasporto gratuito urbano ed extraurbano per anziani: domande entro il 15 settembre

Il Comune di Augusta ha pubblicato l’avviso per il rilascio e il rinnovo delle tessere di circolazione gratuita urbana ed extraurbana per gli anziani relative all’anno 2026.

Hanno diritto a presentare istanza gli uomini con età pari o superiore a 60 anni; le donne con età pari o superiore a 55 anni; purché in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con un indicatore non superiore al reddito IRPEF maggiorato del 20%.

La domanda, debitamente compilata sul modello disponibile presso il VII Settore Servizi al Welfare e alla Coesione Sociale (via Eroi di Malta n. 12) e sul sito istituzionale del Comune, dovrà essere presentata entro il 15 settembre 2025 all’Ufficio Protocollo di via Principe Umberto n. 89 oppure via PEC all’indirizzo protocollocomunediaugusta@pointpec.it.

Alla richiesta è necessario allegare attestazione ISEE in corso di validità; copia di un documento di identità; una fototessera. Tutti i dettagli, l’avviso pubblico e la modulistica sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Augusta.