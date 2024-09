Augusta, trasporto extraurbano scolastico. L’Ast: “bus guasto, si usa momentaneamente il pullman di linea”

Il servizio di trasporto extraurbano scolastico Augusta –Siracusa al momento verrà effettuato con l’autobus di linea in assenza del mezzo dedicato agli studenti che è guasto. Non appena quest’ultimo sarà riparato il servizio sarà ripristinato. Questo quanto ha fatto sapere, via social, il sindaco Giuseppe Di Mare a proposito del problema della mancanza del mezzo dedicato agli studenti di cui non si sapeva nulla fino quasi alla ripresa dell’anno scolastico perché, secondo quanto riferito al primo cittadino, l’Ast non rispondeva alle sollecitazioni del Comune.

Lo ha fatto dopo la diffida di martedì inviata dall’Ente, in cui si paventava una denuncia per interruzione di pubblico servizio, sostenendo che il servizio sarà effettuato, parlando genericamente dei prossimi giorni e non fornendo tuttavia tempi certi sulla sua riattivazione. Già molte famiglie hanno pagato l’abbonamento, che parte dal primo di ottobre.

“Questo ci tranquillizza e ci fa pensare che le nostre azioni forti hanno avuto un importante risultato su un tema che riguarda tutta la Regione perché divere corse in altri comuni sono state soppresse, ma il problema è superato e continuiamo a vigilare”- ha detto Di Mare

Nessun problema, invece, per il servizio della tratta Augusta-Lentini erogato dalla Scionti.