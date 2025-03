Augusta, trasportano rifiuti senza alcuna autorizzazione: denunciati due uomini

Rovistavano nei cassonetti di abiti usati trafugando quelli di interesse, che portavano via e lasciando sparpagliati gli altri a terra, i due augustani denunciati dalla Polizia locale per trasporto e gestione di rifiuti non autorizzata. Si tratta di un quarantasettenne e un sessantaquattrenne che si muovevano con un furgonino “Fiat Doblò” che è stato sequestro per essere confiscato.

Gli agenti sono intervenuti dopo diverse segnalazioni arrivate al comando di Polizia locale per le condizioni di degrado visibili accanto ai contenitori per la raccolta degli abiti usati sparsi in vari quartieri. “Seppur in maniera informale, diversi cittadini – spiega il comandante della Polizia locale Salvatore Daidone- hanno segnalato che soggetti ignoti, con un Fiat Doblò erano soliti trafugare i contenitori degli abiti usati, ritirando ciò che era di proprio interesse e lasciando poi, sulla sede stradale, una enorme quantità di indumenti, determinando grave pregiudizio per il decoro e l’igiene urbana”.

Così una pattuglia operativa dei Servizi ambientali della Polizia locale, dopo un’attenta e veloce attività investigativa, li ha individuati in flagranza di reato, in via Amara, a Monte Tauro, mentre rovistavano e scartavano gli abiti sul sedime stradale, creando una situazione indecente e indecorosa.

L’attività di trasporto dei rifiuti veniva effettuata e accertata proprio con il furgoncino che trasportava all’ interno un’enorme quantità di rifiuti senza alcuna autorizzazione ambientale. Così è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria competente per trasporto e gestione di rifiuti non autorizzata, “che prevede l’arresto fino a un anno, l ammenda da 13.000 euro a 26.000 euro e la confisca del veicolo. Il sequestro finalizzato alla confisca del Fiat doblo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria procedente”– conclude il comandante Daidone che rammenta che chiunque trasporti rifiuti senza l’autorizzazione ambientale regionale incorre nel reato di trasporto illecito di rifiuti