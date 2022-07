Augusta, trasparenza su finanziamenti industriali al Comune e per la campagna elettorale: la richiesta del Coordinamento Punta Izzo possibile

Conoscere non solo le fonti e l’ammontare dei finanziamenti della campagna elettorale del sindaco Giuseppe Di Mare, ma anche i contributi degli industriali percepiti dal Comune di Augusta dall’inizio della sua sindacatura ad oggi, anche alla luce del sequestro per disastro ambientale aggravato del depuratore consortile dell’Ias e dell’indagine penale a carico di 26 tra vertici e società che operano nella zona industriale. E’ la richiesta del Coordinamento Punta Izzo possibile, che ha presentato una dettagliata istanza di accesso civico al primo cittadino partendo dal presupposto che “la conoscenza delle fonti e dell’ammontare dei finanziamenti privati alla politica risulta cruciale in quei contesti territoriali, com’è il caso del siracusano, dove ben determinati soggetti imprenditoriali del settore industriale si sarebbero resi responsabili di condotte illecite e fortemente lesive dell’ambiente e della salute delle popolazioni residenti. La trasparenza su tali informazioni permette infatti di rendere conoscibili i collegamenti tra rappresentanti politici e soggetti economici privati e di verificare, nel corso del mandato politico, l’eventuale influenza dei finanziatori sulla condotta dei decisori pubblici, mettendo in relazione i nomi dei “finanziatori” e le scelte compiute dal “rappresentante finanziato”. – si legge in una nota

Gli attivisti intendono promuovere quella che chiamano “un’operazione trasparenza” sui finanziamenti elargiti al Comune di Augusta dagli “industriali indagati o in passato condannati, e in alcuni casi salvati dalla prescrizione, per gravissimi reati ambientali. Grazie ai risultati oggettivi delle perizie tecniche disposte dai magistrati, nonché delle relazioni degli esperti nominati dalla stessa Ias, – prosegue la nota- oggi sappiamo che le più importanti aziende petrolchimiche del territorio, mentre da un lato “donavano” al Comune pulmini per disabili, realizzavano pozzi comunali, finanziavano il divertimento delle feste patronali o le attività di talune associazioni locali, dall’altro lato – secondo l’ipotesi accusatoria della Procura – si rendevano a vario titolo responsabili dello sversamento in mare e dell’emissione in atmosfera di migliaia di tonnellate di sostanze tossiche e nocive”.

Alla luce di questo il Coordinamento Punta Izzo possibile chiede se il sindaco di Augusta “è intenzionato a procedere alla costituzione di parte civile del Comune in caso di rinvio a giudizio degli indagati” e di conoscere finanziamenti elettorali eventualmente percepiti dal primo cittadino per i tramite delle formazioni politiche a sostegno della sua candidatura. “Nell’autocertificazione su spese e contributi elettorali pubblicata sul sito del

Comune di Augusta, -prosegue la nota- il sindaco Di Mare dichiara di essersi avvalso esclusivamente dei mezzi di propaganda della propria formazione politica e, pertanto, di non aver sostenuto personalmente alcuna spesa né di aver assunto obbligazioni per la propria campagna elettorale. Nel settembre 2020, però, in occasione del comizio di apertura della corsa verso la sindacatura, assicurava che “ahimé, sono soldi che sto levando alla mia famiglia, ai miei affetti, anche con l’indebitamento personale con le banche”. Dove sta allora la verità? Lasciamo al sindaco l’onere e l’onore di rispondere ai suoi concittadini, precisando che ciò richiediamo è quanto la legge impone di rendere conoscibile tutti i cittadini (art. 14, co.1, lett. f, d.lgs. 33/2013), consentendo altresì i controlli da parte degli enti preposti” – concludono gli attivisti che vogliono anche spronare i cittadini dei comuni limitrofi Priolo, Melilli e Siracusa, in primis, a replicare e fare propria questa operazione trasparenza nei confronti dei loro sindaci.