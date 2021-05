Augusta, trasferimento Vigili urbani all’ex caserma Carabinieri: il Comune chiede la concessione al Libero consorzio

Il Comune intende trasferire il comando dei Vigili urbani nell’ex caserma dei Carabinieri di piazza del Carmine, dismessa già da quasi due anni in seguito al trasferimento dei militari dell’Arma nel nuovo immobile di via Aldo Moro, e acquisire i locali di proprietà del Libero consorzio comunale di Siracusa, ex Provincia.

Per questo sono stati già effettuati diversi sopralluoghi dentro quello che una volta era l’ex Convento dei Carmelitani scalzi, che si trova al centro storico, attiguo ai locali di proprietà comunale allo stato utilizzati per uffici, archivi e spazi a servizio della Polizia municipale, è stata redatta una relazione tecnica “attestante la possibilità di utilizzo dei locali” ed è stato “appurato che i requisiti funzionali di spazio e di distribuzione degli stessi appaiono conformi agli usi per i quali il Comune di Augusta è orientato” – si legge nella delibera di giunta con cui si promuove la concessione in uso, a titolo oneroso, al Comune di Augusta del complesso immobiliare, autorizzando il sindaco Giuseppe Di Mare ad agire nei confronti del Libero consorzio comunale di Siracusa per l’adozione di tutti gli atti occorrenti alla concessione in uso.

Il riutilizzo dei locali come sede dei Vigili urbani, con riferimento alle condizioni delle strutture, degli impianti e degli spazi, deve “necessariamente prevedere un avanzamento progressivo negli interventi di recupero e riqualificazione, al cui onere il Comune di Augusta intende corrispondere primariamente attingendo a fonti di finanziamento pubbliche” per questo il sindaco chiederà al proprietario il consenso a progettare, finanziare – a valere su qualunque fonte pubblica – ed eseguire interventi di recupero funzionale dell’intero immobile, contribuendo alla valorizzazione oltre che alla ordinaria tenuta e manutenzione dell’edificio.