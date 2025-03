Augusta, trasferimento di Oncoematologia a Siracusa, contrario il deputato Auteri: “si tuteli il territorio”

“È inaccettabile che, nel pieno della discussione sulla nuova rete ospedaliera, vengano prese decisioni unilaterali che penalizzano il territorio. Lo spostamento dell’unità operativa di Oncoematologia dall’ospedale Muscatello di Augusta a Siracusa è una scelta grave, che mortifica la zona nord della provincia e colpisce duramente una città come Augusta”. Così il deputato regionale Carlo Auteri, che esprime forte contrarietà al trasferimento del reparto, raccogliendo il grido di allarme del sindaco Giuseppe Di Mare e sottolineando come la sanità del territorio debba essere al servizio dei cittadini e non rispondere a logiche burocratiche o politiche.

“Augusta ha già pagato un prezzo altissimo in passato – aggiunge – e non si può continuare a smembrare i servizi sanitari essenziali. Invito il manager dell’Asp a rivedere questa decisione e chiamo a raccolta i colleghi deputati e i sindaci, su tutti il mio collega Carta che è anche sindaco e il collega Gennuso, affinché si oppongano a questa ennesima penalizzazione”. Auteri chiede, quindi, di prendere ufficialmente posizione su questa vicenda e di sostenere la battaglia contro lo smantellamento degli ospedali della zona nord della provincia di Siracusa. “Gli ospedali devono servire i cittadini, non essere strumenti di equilibri politici – chiosa – Stop a decisioni che penalizzano i territori e minano il diritto alla salute della popolazione”.

L’appello è chiaro: difendere il Muscatello e garantire cure adeguate ai pazienti oncoematologici, senza costringerli a spostamenti che renderebbero ancora più difficoltoso il loro percorso di cura.