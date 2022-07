Augusta, “Tramonto al forte”, ritornano le visite in chiave storica alla fortificazione spagnola “Vittoria”

Al via domani 23 luglio “Tramonto al forte”, l’iniziativa a cura dall’associazione culturale “Icob” che prevede visite al Forte Vittoria e la fruibilità del sito storico spagnolo. Oltre a proporre una passeggiata in barca, con la collaborazione del Gruppo Barcaioli, all’interno delle mura del forte vengono organizzate rievocazioni storiche in costume, ambientazioni d’epoca e tre mostre: una fotografica di Fiorenzo Fiorenza, alcuni plastici monumentali sul mare Augusta di Giuseppe Garilli e le sculture di Gianni Serra.

Le visite si potranno effettuare anche il 28 e 31 luglio e ad agosto il 6,11,12,25,26. Per informazioni si può consultare la pagina social dell’associazione o recandosi al circolo “Umberto” I di fronte piazza Duomo

Le visite si svolgeranno dalle 17 al tramonto e l’ Icob si dice grato per “la disponibilità e collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, la Capitaneria di porto e la Polizia di frontiera”