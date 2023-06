Augusta, “Trail del Belice”: vince Carpinteri del Megara running

Giugno è iniziato nel migliori dei modi per l’asd “Megara running” e soprattutto per Franco Carpinteri che ha trionfato venerdì al “Trail del Belice”, che si è disputato a Santa Ninfa (TP). La gara di 26 km su un percorso sterrato, è stata resa più dura da un violento acquazzone e ha visto protagonista sin dalle prime battute Carpinteri e Sammatrice. Quest’ultimo atleta, molto esperto nelle gare trail e vincitore di varie tappe del circuito, si è dovuto arrendere a Carpinteri che negli ultimi km dopo averlo raggiunto, ha piazzato l’allungo decisivo che lo ha portato in solitaria primo al traguardo.

Sabato, invece, si è disputata a Floridia la quarta edizione della “Strafloridia”, gara valevole sia per il campionato regionale che quello provinciale. Poco più di 500 atleti si sono sfidati su un percorso di 10 km e la Megara running era presente con 21 atleti. Anche qui dopo neanche due giorni dalle fatiche del trail ha ottenuto la decima posizione assoluta e primo di categoria Franco Carpinteri. Da segnalare anche l’ottima prova di Daniele Palermo e Salvatore Greco, che sono giunti al traguardo sotto il muro dei 40’.

Alla prova era presente anche l’augustano Luigi Spinali, (tesserato con l’asd “Monti Rossi Nicolosi” di Catania), arrivato in seconda posizione assoluta, confermando l’ottima condizione vista qualche giorno prima alla “Stramegara”.

“Siamo una bella realtà che ad ogni gara è presente con molti atleti che si divertono e cercano di migliorarsi sempre, a questo aggiungiamo anche gli ottimi risultati per noi è motivo di grande orgoglio”– ha commentato la società.