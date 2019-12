Augusta, tragica morte di Irene Sauro: domani i funerali a Leonforte, sua città d’origine

Si svolgeranno domani mattina alle 10, 30 nella chiesa Madre di Leonforte, piccolo comune dell’ennese dove era nata 39 anni fa, i funerali di Irene Sauro, l’insegnante di inglese e francese e consigliere comunale di Augusta, morta nella notte tra sabato e domenica in un gravissimo incidente stradale sulla Catania-Siracusa.

La procura di Siracusa che, dopo il tremendo impatto tra la Mercedes su cui viaggiava e un autotreno carico di agrumi, ha aperto un fascicolo non ha disposto l’esame autoptico sulla salma della sfortunata donna e ha già rilasciato il nulla osta ai familiari per il rito funebre e la sepoltura, che avverrà nella sua città natale, dove la donna aveva trascorso la maggior parte della sua vita, prima di trasferirsi ad Augusta dove vive il compagno.

Il cinquantacinquenne, conducente dell’auto rimane sempre ricoverato al Policlinico di Catania, dove oggi verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti al torace ed ha riportato un trauma al femore e ferite alla fronte. Ieri alla notizia del tragico evento nel reparto di Ortopedia dell’ospedale catanese c’è stato un via vai di amici augustani che gli hanno fatto visita, molti di loro sono gli stessi con cui la coppia stava programmando come festeggiare il Capodanno e che, invece, domani saranno a Leonforte per l’ultimo, commosso saluto ad Irene Sauro e l’abbraccio ai familiari.