Augusta, tragedia sfiorata al passaggio a livello di contrada Balate: treno urta auto sui binari

Tragedia sfiorata, questa mattina, al passaggio a livello di contrada Balate, che attraversa la strada che collega la via Panormica, a Monte Tauro alla provinciale per Brucoli, più nota agli augustani come “salita dei pompieri” perchè costeggia l’ex caserma dei Vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di Polizia intervenuti sul posto, intorno alle 11 un’auto era in transito sui binari quando, forse per un guasto, si sarebbe improvvisamente fermata mentre nel frattempo si sarebbero chiuse le sbarre del passaggio a livello, per fare passare un treno. La macchina sarebbe cosi rimasta bloccata tra i binari, inutili i tentativi del conducente di farla ripartire, le due persone che erano a bordo del mezzo non hanno potuto fare altro che scendere subito all’automobile, che è stata investita sulla parte posteriore dal treno che ,nel frattempo, è sopraggiunto e che ha trascinato per un tratto la macchina. Fortunatamente nessun danno alle persone.

La Polizia sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, dalle 10, 55 sulla linea Siracusa – Catania la circolazione ferroviaria tra Siracusa e Lentini è sospesa, in corso intervento dell’Autorità giudiziaria e dei tecnici di Rfi, come da sapere Rete ferroviaria italiana.