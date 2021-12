Augusta, traffico in tilt per andare al Muscatello: code lunghissime per i tamponi. Apertura straordinaria del Polivalente

Traffico in tilt e grandi disagi questa mattina all’ingresso dell’ospedale Muscatello dove si sono formate lunghissime code, sia sulla provinciale 61 che costeggia le saline Regina e il lungomare Granatello che all’interno del presidio sanitario, preso d’assalto per effettuare i tamponi. In fila soprattutto chi deve raggiungere la postazione per i tamponi che si trova nell’area parcheggio, ma anche chi deve recarsi all’unico centro vaccinale e chi deve raggiungere l’ospedale per altri motivi.

Per questo il Comune ha fatto sapere con un messaggio Telegram che oggi pomeriggio, dalle 15, sarà aperto in via straordinaria il Polivalente, dall’ ingresso del Costa, per effettuare i tamponi in modalità drive in: “Si invita la cittadinanza in fila d’auto in direzione in direzione ospedale a liberare la viabilità per stabilire la sicurezza recarsi nel pomeriggio nella struttura indicata”- si legge

Sulla questione è intervenuto l’ex assessore alla Salute Cosimo Cappiello che è anche medico: “La paralisi totale del traffico stamattina presente in direzione dell’ospedale con la flotta delle auto in fila per effettuare i tamponi al di là del disagio per chi potrebbe dovere ricorrere al presidio stesso per altre urgenze legate ad altre patologie dovrebbe indurre tutti ad una seria riflessione sui comportamenti da adottare in relazione ad una situazione che rischia di sfuggirci di mano e mettere in crisi l’intero sistema sanitario”– ha scritto su Facebook- Di vita ce n’è una sola, di Natale, Capodanno e feste varie ce n’è tante”.