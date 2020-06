Augusta, tra la revisione dello scioglimento del Consiglio e l’impegno in politica: le parole dell’ex sindaco Carrubba

Una conferma a metà sulla sua scesa in campo alle prossime amministrative di Augusta, che causa Covid 19 sono state spostate e dovrebbero tenersi tra il 15 settembre e il 15 novembre, con l’ammissione della sua candidatura al consiglio comunale a capo di una lista civica che dovrebbe portare il suo nome– ma i bene informati assicurano che ci sarà a breve anche l’ufficializzazione della candidatura a sindaco, quella di Massimo Carrubba, ex primo cittadino di Augusta, intervenuto questa mattina alla diretta giornaliera su Facebook.

Non si è voluto sbilanciare l’ex sindaco, che da poco ha “incassato” l’irrevocabilità della sentenza di primo grado di assoluzione dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio e ha confermato il suo impegno in politica, in prima persona. Non negando che da settimane sta lavorando per creare una “coalizione ampia, forte e civica, per offrire un’alternativa all’ attuale amministrazione comunale a 5 stelle e per contrapporsi al sistema, che si sta rigenerando e che tenta di ricostruirsi dietro facce simpatiche alla città”.

Ha anche preannunciato che valuterà se impugnare, con i suoi legali, il procedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Augusta per infiltrazioni mafiose del marzo del 2013 chiedendo la revisione degli atti, alla luce della sentenza definitiva e “dei fatti nuovi acclarati”.