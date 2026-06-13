Augusta tra i primi Comuni costieri della Sicilia per fondi ottenuti: in arrivo quasi 250 mila euro per le spiagge libere

Ammontano a 248.715 euro le risorse assegnate al Comune di Augusta dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente per il potenziamento dei servizi nelle spiagge libere del territorio comunale. Un risultato che colloca Augusta tra i primi Comuni costieri della Sicilia per fondi ottenuti nell’ambito delle misure regionali dedicate alla valorizzazione del litorale.

Le somme derivano da due distinti finanziamenti: 164.700 euro concessi attraverso il bando regionale per le spiagge libere attrezzate e ulteriori 84.015 euro assegnati con un successivo provvedimento della Regione Siciliana.

Le risorse saranno destinate al miglioramento dei servizi lungo la costa cittadina, con interventi finalizzati ad aumentare accessibilità, sicurezza, decoro urbano e dotazioni a disposizione di residenti e visitatori.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Di Mare, che ha sottolineato come il finanziamento rappresenti il riconoscimento del lavoro svolto dagli uffici comunali e dall’amministrazione.

«Essere tra i primi Comuni costieri della Sicilia per risorse ottenute a favore delle spiagge libere – ha dichiarato il primo cittadino – è un risultato che ci rende orgogliosi e che premia la capacità del Comune di programmare, progettare e cogliere le opportunità offerte dai bandi regionali».

Per il sindaco, il valore dell’assegnazione va oltre l’aspetto economico. «Questo finanziamento certifica la capacità dell’ente di farsi trovare pronto quando si aprono opportunità importanti. Non basta lamentare la mancanza di risorse: occorre presentare progetti validi e seguire con attenzione ogni procedura amministrativa».

L’amministrazione comunale considera infatti la valorizzazione della fascia costiera una delle direttrici strategiche della propria azione politica. L’obiettivo è quello di rendere il litorale augustano sempre più fruibile, inclusivo e attrattivo, puntando sul miglioramento dei servizi e sulla tutela del patrimonio ambientale.

«Augusta possiede un patrimonio naturale straordinario che per troppo tempo non è stato valorizzato adeguatamente – ha aggiunto Di Mare –. Questo finanziamento rappresenta un ulteriore tassello di un percorso più ampio che punta a far crescere la città dal punto di vista turistico, ambientale ed economico».

L’amministrazione guarda già ai prossimi obiettivi. «Essere tra i primi in Sicilia in questa graduatoria non è un punto di arrivo ma uno stimolo a fare ancora meglio. Continueremo a intercettare tutte le opportunità disponibili per offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti e di qualità», conclude il sindaco.