Augusta tra i comuni più ricercati per l’acquisto di immobili di lusso, Di Mare: “Riconoscimento potenzialità della città”

“Il dato che vede Augusta tra i comuni siciliani più richiesti nel segmento immobiliare internazionale di lusso, oltre i 3 milioni di euro è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. A dirlo sono i dati di Gate-away.com, portale specializzato nella compravendita di immobili a clientela internazionale”, così il sindaco Giuseppe Di Mare commentando i numeri svelati ieri dal portale di riferimento per la compravendita di immobili a stranieri.

“È il riconoscimento dell’attrattività crescente della nostra città e delle sue potenzialità paesaggistiche, culturali e immobiliari. Essere accostati a destinazioni di grande richiamo conferma che Augusta è oggi sempre più visibile e interessante anche per una domanda internazionale qualificata. È un segnale importante che ci incoraggia a continuare a investire sulla qualità del territorio, sulla valorizzazione urbana e su una visione di sviluppo capace di rendere Augusta sempre più competitiva e attrattiva”, aggiunge.