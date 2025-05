Augusta, l’intervento per una lite tra ex fidanzati finisce con un arresto

Nel corso della notte, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Augusta, sono intervenuti nei pressi di una palazzina per la segnalazione di una lite tra ex fidanzati.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti individuavano un uomo di trentadue anni che, poco prima, aveva avuto una colluttazione con il nuovo compagno dell’ex fidanzata.

Il trentaduenne, nonostante la presenza degli agenti, non placava la sua ira e, per tutta risposta, li aggrediva tanto da costringerli ad utilizzare il dispositivo spray Oleoresium Capsicum per bloccarlo, metterlo in sicurezza ed accompagnarlo in Ufficio per le incombenze di legge.

Il trentaduenne veniva posto agli arresti domiciliari ed i poliziotti che ricorrevano alle cure mediche riportavano ferite guaribili in sette giorni.