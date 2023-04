Augusta, torneo di judo “Restart criterium giovanissimi”: sul podio piccoli atleti del “Team Cardone”

Successo domenica a Messina per il “Team Cardone” alla seconda tappa del torneo interregionale di judo “Restart criterium giovanissimi”, organizzata dalla Filjkam. La giornata sportiva si è aperta con “Judo gioco” che prevedeva attività motoria e differenti tecniche di combattimento di judo e a cui hanno partecipato le mascotte del gruppo, Ginevra Cardone e Samuele Russo, classe 2017 che si sono confrontati sul tatami con altri piccoli judoka di differenti società sportive, entrambi premiati.

A salire sul podio altri due judoka: Marco Speranza, classe 2012, che ha disputato due incontri dando dimostrazione di gestire la gara a proprio favore e battendo l’avversario in pochi secondi e ha perso però la finale, ma si è aggiudicato il secondo posto; Francesco Giuffrida, sempre classe 2012 che ha ottenuto il terzo posto dopo due combattimenti impegnativi.

“È sempre bello far partecipare ad eventi sportivi come questo i nostri piccoli che si allenano con grande passione e serietà. La nostra speranza è quella di far crescere e far conoscere sempre di più il Judo affinché sempre più persone, ma soprattutto bambini possano avvicinarsi ad uno sport olimpico completo e di grande disciplina. Un ringraziamento particolare va, come sempre, alla Dragonsfighters del Team Firullo ed ai nostri sponsor” – ha commentato la società