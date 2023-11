Augusta, torna “Viva Rai2 tarocco”, parodia del programma di Fiorello che lo commenta nella diretta social

Nell’attesa del ritorno ormai vicino di “Viva Rai2”, la trasmissione della “sveglia” del buon umore di Fiorello, che riparte da lunedì 6 novembre sul secondo canale della Rai, è tornata in azione anche “Viva Rai2 tarocco”, parodia in salsa augustana che imita il più famoso programma, ideata da un gruppo di augustani. Che hanno da poco realizzato un nuovo video “fake” che ha fatto centro, direttamente con lo showman.

Oltre ai quattro “tarocchi” di Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e Ruggiero Del Vecchio, – alias Mirko Birritteri, Peppe Lentini, Liborio Gianino e Antonino Illiano-, nella nuova parodia compaiono anche Francesco Saccà, Orazio Chiappazzo, Marcello Pagano e Giorgio Barone nei finti Valentino Spadoni il vignettista, nel poeta e in Claudio il trasformista, personaggi che si vedono spesso nelle dirette social mattutine accanto a Fiorello, che ha ricevuto e visto il video. E ieri mattina lo ha mandato in onda durante la sua diretta Instagram da un bar di Roma, commentandolo come “la versione acquisti online del bar di Guerre stellari. Se tu compri noi, l’originale, quando ti arriva a casa trovi questo”- ha detto tra le risate dei presenti, paragonandolo, divertito, ad un “pacco-truffa” che quando lo si scarta contiene la sorpresa, nel senso che quello che è arrivato non è come l’originale ordinato sul catalogo.

Un’altra goliardata per sorridere un po’ e non prendersi troppo sul serio per i quattro ideatori che hanno già realizzato una prima parodia mandata in onda sui canali social della trasmissione a cui hanno anche partecipato a maggio, a Roma. “Abbiamo pensato di taroccare quello che Fiorello fa ogni mattina su Instagram, durante la diretta, e farglielo avere tramite qualche amico. Fiorello l’ha visto, gli è piaciuto tantissimo e l’ha mandato in onda ieri mattina durante la diretta social. L’idea è sempre mia, di Mirko e Liborio che abbiamo deciso di riproporre questo tarocco o fake e coinvolgere vari personaggi di turno che via via appaiono anche accanto a Fiorello” – ha detto Lentini.