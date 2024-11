Augusta, torna riunirsi oggi il Consiglio comunale

Torna a riunirsi oggi, alle 10, il Consiglio comunale di palazzo san Biagio convocato dal presidente Marco Stella. Sei i punti all’ordine del giorno, a partire dall’ approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027, propedeutico all’approvazione del bilancio preventivo 2025 – 2027. Si prosegue con l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2023, dell’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l’anno 2025.

Il quarto argomento in programma riguarda il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati (Sgrua), del servizio di manutenzione del verde pubblico e dei servizi connessi sul territorio comunale con la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, si discuterà inoltre anche dell’approvazione del regolamento per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione – dehors.

La pubblica assemblea è anche chiamata ad approvare, nella sala consiliare “Giacinto Franco”, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba)