Augusta torna negli anni ’90: il 2 agosto in piazza Castello lo show a ingresso gratuito

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Augusta si prepara a fare un salto indietro nel tempo con “Voglio tornare negli anni ‘90”, il live show dedicato alla musica e all’immaginario di uno dei decenni più amati.

L’appuntamento è per domenica 2 agosto 2026, in piazza Castello, nell’ambito del cartellone “Augusta d’Estate”. L’inizio dello spettacolo è previsto intorno alle 22 e l’ingresso sarà gratuito.

La serata proporrà un format costruito sui grandi successi degli anni Novanta, accompagnati da animazione, effetti scenografici e momenti di coinvolgimento del pubblico. In programma coriandoli, stelle filanti, snow show, bolle, geyser scenografici e la distribuzione di gadget.

Lo spettacolo, premiato ai Dance Music Awards 2025, aprirà ufficialmente gli appuntamenti estivi della città con una serata pensata per un pubblico trasversale, tra musica dance, nostalgia e intrattenimento.

Piazza Castello diventerà così il punto di partenza dell’edizione 2026 di “Augusta d’Estate”, con un evento che punta a richiamare residenti e visitatori da tutto il territorio.