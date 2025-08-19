Augusta, torna il Premio Internazionale di Poesia inedita “Il Federiciano”: ospiti d’eccezione Morgan e Giuseppe Anastasi

Augusta si conferma “Il Paese della Poesia” e si prepara ad accogliere la XVII edizione del Premio Internazionale di Poesia inedita “Il Federiciano”, in programma dal 28 al 31 agosto. Quattro giorni ricchi di incontri, letture e performance, che vedranno protagonisti autori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La manifestazione si aprirà giovedì 28 agosto al Palazzo di Città con la cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino e del fondatore del Premio, il maestro Giuseppe Aletti. Con loro interverranno il presidente di giuria Hafez Haidar, candidato al Nobel per la Pace, la direttrice editoriale Valentina Meola, il custode del “Paese della Poesia” Salvatore Seguenzia, la giornalista Caterina Aletti e l’attrice Mariapaola Tedesco, madrina del Festival.

Venerdì 29 agosto sarà la volta della prima Estemporanea di Poesia, con la consegna online delle tracce ai partecipanti e, nel pomeriggio, la lettura e la premiazione dei migliori componimenti davanti a una giuria tecnica e popolare.

Sabato 30 agosto il cuore della città diventerà un palcoscenico diffuso: da Piazza Duomo a Piazza Castello, i poeti leggeranno i propri testi tra le nuove stele poetiche in ceramica maiolicata realizzate dal maestro Orazio Costanzo. La giornata culminerà con il conferimento del Premio “Il Federiciano” per chiara fama al cantautore Giuseppe Anastasi e a Morgan, cui saranno dedicate due stele poetiche. In serata, lo stesso Morgan si esibirà in piazza Castello con un concerto piano solo. Domenica 31 agosto il Festival si chiuderà con la seconda estemporanea e la premiazione dei vincitori.