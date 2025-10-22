Augusta, torna il Festival nazionale della Filosofia Attiva

L’evento nasce con l’obiettivo di riportare la filosofia tra la gente e mostrare quanto possa essere utile per dare risposte, oltre che per stimolare domande. “Scopri, gioca, pensa…un’occasione per conoscere la Filosofia Attiva” questo il tema che Nuova Acropoli propone alla cittadinanza, animando il cuore del centro storico con giochi interattivi, momenti di condivisione e di riflessione, con la musica dal vivo dei “Feet Jazz Jumping” e tanto altro.

Il Festival Nazionale della Filosofia Attiva, come pure le molte iniziative culturali organizzate da Nuova Acropoli, utilizza un approccio esperienziale per mostrare quanto la filosofia possa essere pratica, offrendoci nuove chiavi di lettura per affrontare la vita quotidiana.

I giochi proposti intendono spingere ad esplorare lo spazio interiore per riflettere sulle nostre capacità e i nostri limiti, aiutandoci a comprendere in che direzione muoverci per crescere e migliorarci, divenendo noi stessi il motore del cambiamento che sogniamo per noi stessi e per il mondo.