Augusta, torna “Amico Sole”: riparte la campagna gratuita di prevenzione contro melanoma e tumori della pelle

Ad Augusta riparte “Amico Sole”, la campagna gratuita di prevenzione dedicata al melanoma e ai tumori della cute, promossa per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli dermatologici.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, rappresenta un progetto di prevenzione oncologica completamente gratuito rivolto ai cittadini. A renderlo possibile è il sostegno del territorio, con il coinvolgimento di realtà che hanno contribuito a finanziare l’attività e a renderla accessibile a tutti, quali Sonatrach e Sasol.

Il sindaco Giuseppe Di Mare e il presidente provinciale Lilt Mario Lazzaro hanno sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola un modello virtuoso capace di unire istituzioni, volontariato e aziende del territorio attorno a un obiettivo comune: fare prevenzione in modo concreto e diffuso.

I numeri della precedente edizione, svolta nel 2025, restituiscono con chiarezza l’impatto del progetto. Ad Augusta sono state sottoposte a controllo oltre 400 persone. La campagna ha consentito di individuare quattro melanomi, poi trattati in tempo utile, e 26 casi ritenuti potenzialmente a rischio, successivamente indirizzati ad approfondimenti diagnostici.

Dati che confermano quanto la prevenzione possa fare la differenza, soprattutto in un ambito come quello dei tumori cutanei, la cui incidenza resta elevata. Il messaggio lanciato dalla campagna è chiaro: intervenire in anticipo consente non solo diagnosi più tempestive, ma anche percorsi di cura immediati ed efficaci.

Un ruolo centrale sarà svolto ancora una volta dai volontari e dai medici della Lilt di Augusta, che metteranno a disposizione professionalità e competenze per consentire ai cittadini di prenotare e svolgere la visita gratuitamente.

“Amico Sole è una delle iniziative più significative messe in campo sul fronte della prevenzione oncologica – le parole del sindaco Di Mare – Non solo per i risultati raggiunti, ma anche perché introduce ad Augusta un’esperienza di prevenzione gratuita su larga scala che, fino a oggi, non aveva precedenti di questa portata”. Le date per le prenotazioni e per lo svolgimento dei controlli saranno comunicate prossimamente.