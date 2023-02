Augusta, torna a riunirsi il Consiglio comunale in una sala “Giacinto Franco” completamente digitalizzata

Tornerà riunirsi martedì 28 febbraio il Consiglio comunale di palazzo San Biagio che riprenderà le sedute, a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta, in una sala “Giacinto Franco” completamente digitalizzata. L’aula è stata infatti sottoposta ad un vero e proprio restyling digitale che l’ha resa più moderna e funzionale.

“Abbiamo ristrutturata la tecnologia della sala e ogni postazione, sia tra i banchi dei consiglieri che nel tavolo di presidenza, ha adesso il suo microfono, – ha detto il presidente del consiglio Marco Stella- ogni consigliere, inoltre, avrà il suo tablet che gli verrà consegnato al momento dell’ ingresso in aula che sarà aggiornato continuamente con la seduta in corso e dove verranno caricati tutti i documenti dell’ordine del giorno che potranno essere consultati in qualunque momento. Sono stati installati anche degli schermi elettronici per indicare i presenti e le votazioni. Ogni seduta verrà registrata e verrà automaticamente prodotto il verbale della seduta, tutto è stato curato da una società che si occupa proprio di allestimento di sale consiliari all’avanguardia. Sono stati inoltre collocati 5 nuovi condizionatori e cambiate le poltrone”.

Stella ha già convocato 4 sedute tra febbraio e marzo con importanti argomenti. Si inizia martedì prossimo, alle 10, con interrogazioni, mozioni urgenti di indirizzo dell’ autobus urbano per gli studenti, sul sollecito del pagamento delle domande sospese del Cura Agusta 2.0, sull’ impegno a promuovere la sostenibilità energetica ambientale nei comuni siciliani attraverso la costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali. All’ordine del giorno anche 5 debiti fuori bilancio, l’ approvazione in variante allo strumento urbanistico, da categoria E1 a categoria EF, dei lotti di terreno per la realizzazione dell’ impianto sportivo “Megarello” e la concessioni dei tributi. Durante la seduta il presidente darà una comunicazione relativa alla rimodulazione della commissione consiliare permanente

Il secondo consiglio in calendario è per 13 marzo, alle 10, con l’approvazione del programma triennale delle Opere pubbliche 2023-2025 e relativo documento annuale, del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2023-2025.

Il 15 marzo alle 10,30 approderà in aula il tanto atteso incontro con la struttura commissariale per trattare della realizzazione del depuratore, l’ultimo consiglio, infine, sarà il 28 marzo in cui verrà illustrato lo stato di attuazione del programma a distanza di un anno dall’ultimo discusso e si voterà per l’adozione preliminare del Pudm, il piano di utilizzo del demanio marittimo.