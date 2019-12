Augusta, torna a riunirsi il Consiglio comunale con la discussione dei regolamenti. Schermi polemico: “non rispettato lo statuto”

Tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, alle 18:30, il Consiglio comunale con all’ordine del giorno i regolamenti delle consulte comunali e del mercato degli agricoltori e l’istituzione della consulta comunale delle persone con disabilità e regolamento.

E scoppia la polemica con il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Schermi, che ha inviato una nota al responsabile degli Affari generali del Comune, al Segretario generale e al presidente del Consiglio comunale per lamentare “la violazione continuativa da ottobre dell’articolo 11 dello Statuto che prevede che – si legge nel documento- una delle sessioni ordinarie, almeno due volte al mese, deve essere riservata alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri comunali. Essendo urgente che si discutano le interrogazioni pendenti da oltre 30 giorni, che si discuta la mozione per il referendum consultivo sul Gnl e che venga messo all’ordine del giorno la richiesta di discussione della dotazione organica, nonché la proposta di modifica del regolamento delle affissioni da me presentato ad agosto 2018, chiedo l’immediato inserimento dei punti nella prossima seduta. La presente richiesta riveste carattere di messa in mora nei confronti di tutti i soggetti in indirizzo”- conclude la nota.

Venerdì mattina, invece, sarà la volta del bilancio di previsione 2019 che approderà nell’aula “Giacinto Franco” di palazzo San Biagio su convocazione del commissario ad acta Angelo Sajeva, nominato dalla Regione per il ritardo nell’approvazione dello strumento finanziario. Nei giorni scorsi l’aula ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche dove sono state inserite le manutenzione di immobili e infrastrutture, in totale 20 opere tra cui costruzione di nuovi loculi, la manutenzione dell’acquedotto e delle scuole, la realizzazione del centro di riuso, la riqualificazione del tratto finale Augusta isola e demolizione della piscina, il completamento del Palajonio e della palestra del terzo comprensivo “Todaro”.

Dovrà, invece, ancora passare al vaglio della pubblica assemblea il consuntivo 2018 approvato la scorsa settimana dalla giunta. Si tratta dell’ultimo “documento che, dopo l’esame e l’approvazione del Consiglio comunale, consentirà al nostro Ente di riallinearsi con i bilanci dell’anno corrente”– hanno scritto su Facebook il sindaco Cettina Di Pietro e l’assessore al Bilancio Giuseppe Canto.