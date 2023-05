Augusta, “toppe” pericolose per strada dopo lavori di scavo, l’associazione Codici solleva la questione

Strade “rovinate” dai lavori di scavo per i vari sottoservizi non più ripristinati a regola dell’arte, con troppe toppe che pregiudicano la qualità del decoro urbano e la sicurezza stradale. A sollevare la questione è la delegazione “Codici” di Augusta, che ha ricevuto numerose segnalazioni sul problema, ricordando anche che alcuni giorni fa il sindaco di Floridia ha sospeso le autorizzazioni per i lavori sulla fibra sostenendo di non condividere le modalità di ripristino degli scavi.

“Anche ad Augusta sono tante le strade, prima asfaltate e sistemate, che vengono puntualmente rovinate da lavori eseguiti a vario titolo. – afferma Marco Baudo, referente della delegazione di Augusta dell’associazione di consumatori- Avviene spesso che le ditte, dopo aver eseguito piccoli o grandi scavi, lascino toppe a copertura, creando sconnessioni ed avvallamenti sul manto stradale. Non si discute sulla necessità e sulla utilità delle opere, specie quelle finalizzate a modernizzare la rete e le sue potenzialità, così come sulla più generale esigenza di progredire tecnologicamente; d’altra parte non è possibile nascondere la circostanza per cui le strade colabrodo non piacciono agli augustani, sensibili alla tutela del decoro urbano”.



L’associazione auspica si possa trovare un accordo sui ripristini stradali e che prima di allora non si autorizzino scavi per servizi o sottoservizi. “Trovato l’accordo si potrà aumentare la vigilanza, incaricando, laddove possibile, il personale comunale per effettuare le verifiche sui singoli interventi”– conclude Baudo.