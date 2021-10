Augusta, toponomastica al femminile: sette nuove strade intitolate a donne alle “Case minime”

Sette strade sprovviste di denominazione nella zona del Sacro Cuore delle cosiddette “Case minime” saranno intitolate ad altrettante donne. Si tratta di Maria Montessori educatrice, Maria Callas soprano, Lucia Mirisola costumista e scenografa, Virna Lisi attrice, Alda Merini poetessa, Franca Florio imprenditrice e Rosalba Carriera pittrice. Per quanto riguarda Lucia Mirisola ha compiuto gli studi ad Augusta nel Regio Ginnasio al tempo in cui il padre ricopriva la funzione di direttore dell’ufficio delle Imposte dirette della nostra città. Nel 1956 sposò a Roma il maestro regista Luigi Magni creando abiti per il cinema che l’hanno portata a vincere cinque David di Donatello, il primo nel 1989 miglior film per “O Re” e il secondo nel 1991 per i costumi de “In nome del popolo sovrano” e ad avere una candidatura nel 1983 per i costumi di “State buoni se potete”.

Il nome della celebre Virna Lisi è legato ad Augusta assieme a quello di Marcello Mastroianni in quanto protagonisti del film “Casanova ’70” diretto nel 1965 da Mario Monicelli . Alcuni esterni del film furono girati ad Augusta nelle polverose strade del Monte Tauro e, in particolare, nella zona di Serpaolo con una scena finale nella zona delle “Acque verdi” nel contesto di un paesaggio rurale ancora non urbanizzato.

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato la delibera per denominare le strade anche dopo la richiesta inviata all’amministrazione di Lorena Crisci, segretaria della Cgil- Camera del lavoro che aveva constatato come ad Augusta le vie intitolate agli uomini sono circa il 40%, mentre quelle intitolate alle donne solamente il 3-5 %. “Dalle scelte fatte dall’amministrazione in concorso con il sindacato Cgil di Augusta e provinciale – ha commentato- si vede quale memoria si vuole conservare e a quale si vuole dare valore. Piccoli passi che aprono spiragli per un cambiamento culturale della nostra città, ci auguriamo che altri nomi di donne dedite alla scienza e alla cultura possano presto prendere posto in altrettanti luoghi vie e piazze fruibili dalla cittadinanza”.

“Una istanza che abbiamo fatta nostra – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare – poiché si tratta di un tema che abbiamo affrontato sin dai primi passi della campagna elettorale, quello cioè della necessità di adottare toponimi al femminile per dare visibilità al ruolo delle donne nella società

“Il provvedimento si colloca nel contesto di una più vasta azione finalizzata a definire il territorio dal punto di vista toponomastico strettamente correlato anche all’esigenza dell’attribuzione della numerazione civica” – ha riferito l’assessore alla Toponomastica Giuseppe Carrabino.