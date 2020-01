Augusta, tombolata dell’Epifania e della condivisione nei locali parrocchiali di San Giuseppe Innografo

È stata organizzata dal gruppo di Augusta della Croce rossa di Siracusa, in collaborazione con l’ Inner wheel e i gruppi Scout megaresi, la tombolata dell’Epifania che ha animato nei giorni scorsi i locali della parrocchia di San Giuseppe Innografo di Monte Tauro.

A ritrovarsi insieme, in un pomeriggio diverso, di grande interazione sociale, di condivisione e aggregazione, sono stati diversi gruppi associativi, che hanno vissuto il piacere di stare insieme in allegria e semplicità. Attorno alla tombolata si sono ritrovati famiglie della comunità parrocchiale, persone diversamente abili e normodotati “insieme in quello che è lo spirito di armonia e collaborazione che dovrebbe reggere qualsiasi comunità. Mi sento di ringraziare padre Mazzotta – ha detto Biagio Tribulato, referente locale della Croce rossa- per aver permesso ancora una volta che una struttura come la chiesa abbia un ruolo determinante nell’unire persone testimoniando un alto senso di comunità”.