Augusta, “Tolkien- Miti e simboli nella terra di mezzo”, conferenza a cura di Nuova Acropoli

“Tolkien – Miti e simboli nella terra di mezzo”. E’ questo il tema dell’incontro culturale in programma oggi pomeriggio, alle 18,30, nei locali del palazzo San Biagio a cura di Nuova Acropoli Augusta che invita a intraprendere un viaggio alla scoperta dell’essere umano e quindi di noi stessi attraverso gli incredibili luoghi della “terra di mezzo”.

Ronald Reuel Tolkien, conosciuto in tutto il mondo come l’autore de “Il Signore degli Anelli, è stato molto più di uno scrittore: filologo, glottologo e linguista britannico, la sua natura poliedrica gli ha permesso di andare oltre la semplice scrittura narrativa. Ha creato lingue, immaginato cosmogonie, realizzato mondi. L’universo tolkeniano sente inoltre la suggestione dei miti nordici e delle storie del Medioevo cavalleresco, riservando ampio spazio anche al fantasy, popolato da esseri strani, creature coraggiose e intrepide che per quanto siano fiabesche o mitologiche agiscono animate da valori e virtù, quali l’onestà, la lealtà, la perseveranza, il senso di giustizia nell’eterna lotta del bene contro il male. La complessità dell’intreccio della narrazione, l’ambientazione indefinita, i personaggi con caratteristiche particolari (come streghe, folletti, draghi etc.), la magia, il viaggio, la ricerca, il riconoscimento di un personaggio, la riconquista del potere sono gli elementi principali delle avventure senza tempo dell’anima umana.