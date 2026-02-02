Augusta, Tiziana Roggio insignita Cavaliere della Repubblica per il suo impegno medico internazionale

Il Presidente della Repubblica ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” alla dottoressa Tiziana Roggio, medico originaria di Augusta, per il suo straordinario impegno professionale e umanitario che l’ha portata oltre i confini nazionali a prestare soccorso nei contesti più difficili.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dalle istituzioni locali. Il Sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ha dichiarato di aver sentito personalmente Roggio al telefono per esprime­re la vicinanza della città e ha annunciato un invito ufficiale per riceverla in Comune al suo ritorno in città. Nel suo messaggio, il primo cittadino ha sottolineato come la comunità augustana sia “orgogliosa di Tiziana e di quanti con il loro talento e il loro impegno portano alto il nome di Augusta nel mondo”.

Il prestigioso riconoscimento è stato motivato con la seguente motivazione: «Per aver portato le proprie professionalità mediche al di là dei confini nazionali, divenendo fonte di speranza per i pazienti delle aree più povere e svantaggiate del mondo». La dottoressa Roggio, 38 anni, è una chirurgo plastico che si è distinta per il suo impegno volontario in missioni umanitarie in zone di crisi. In particolare, è stata tra i primi medici italiani a portare assistenza in aree duramente colpite da conflitti e situazioni di severa difficoltà sanitaria. Durante queste missioni ha operato numerosi pazienti, inclusi bambini con ferite gravi, in condizioni spesso estremamente difficili.

La comunità di Augusta si unisce all’orgoglio per il prestigioso riconoscimento, che non solo celebra la professionalità di Roggio, ma rappresenta anche un tributo ai valori di solidarietà e di servizio al prossimo che la dottoressa ha incarnato nel corso della sua carriera. La cerimonia formale di consegna dell’onorificenza da parte del Capo dello Stato si terrà nelle prossime settimane, in occasione delle tradizionali ricorrenze nazionali dedicate agli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.