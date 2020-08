Augusta, test sierologici al personale della scuola: al via la distribuzione ai medici di base dei kit

Saranno distribuiti, a partire da domani, dal Distretto sanitario di Augusta, così come in provincia, ai medici di Medicina generale che aderiscono all’iniziativa i kit e i dispositivi per i test sierologici Covid 19 che potranno essere effettuati, su base volontaria, dai docenti e da tutto il personale scolastico megaresi. Questi ultimi dovranno contattare poi il proprio medico curante per concordare un appuntamento e fare il test.

Lo fa sapere l’Asp di Siracusa che, in applicazione della circolare dell’assessorato regionale della Salute del 13 agosto 2020, che definisce gli indirizzi operativi per l’effettuazione, su base volontaria, dei test sierologici Covid-19 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private, ha già informato le scuole della provincia dell’avvio del programma, per il tramite dell’Ufficio scolastico territoriale.