Augusta, terzo pozzo ai Giardini pubblici: via libera dalla conferenza dei servizi

Si stringono i tempi per la realizzazione di un nuovo pozzo comunale a servizio del centro storico al posto del vecchio pozzo dei Giardini pubblici, non più utilizzabile e dopo il nuovo impianto donato da 5 tra aziende e industrie del territorio e inaugurato lo scorso novembre. Nei giorni scorsi, ai fini dell’approvazione del progetto definitivo, il IV settore comunale dei Lavori pubblici ha convocato la conferenza di servizi decisoria in cui i soggetti istituzionali chiamati ad esprimere parere quali il V settore Urbanistica, il secondo servizio Edilizia privata, la Soprintendenza per i beni Culturali e ambientali di Siracusa, l’ufficio del Genio civile di Siracusa dell’ assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il distretto di Augusta dell’Asp di Siracusa e il distretto minerario di Catania dell’assessorato regionale dell’Energia hanno dato il loro assenso. Pertanto il progetto procede con il suo iter amministrativo, il costo dell’opera è inferiore ai 400 mila euro, somma che fa parte dei 650 mila euro impegnati dalla passata amministrazione per realizzare il nuovo pozzo, poi donato dalle aziende e per questo risparmiati.

“Contiamo di approvare entro aprile il bilancio di previsione, già passato in Giunta un mese fa e consegnato ai consiglieri comunali e poi procederemo con il bando di gara”, fa sapere il sindaco Giuseppe Di Mare che spiega la necessità di avere un altro nuovo pozzo all’Isola con il fatto che quello vecchio ormai è fuori uso. In un primo momento si era pensato di fare degli interventi di manutenzione ordinaria per poterlo utilizzare, – anche dopo la camicia nuova di zecca inserita solo due anni fa dalla passata amministrazione – e per questo è stata impegna la somma di poco più di 48 mila euro con un affidamento alla ditta augustana “Scatà Antonino”, ma dopo i primi giorni tutto si è fermato.

“Dalle verifiche che sono state effettuate il vecchio pozzo non è più funzionante e non si può nemmeno recuperare perché il sistema franoso è ormai tropo evidente, quel pozzo è stato sottoposto a troppo stress – aggiunge il primo cittadino. Il nuovo impianto, una volta realizzato consentirà di non utilizzare più il pozzo privato del cantiere Trinagli, requisito già dal 2019, quando si verificò il problema dell’ intorbidimento dell’acqua che tirava su anche argilla. Oggi continua a erogare il prezioso liquido per soddisfare il fabbisogno idrico dell’Isola insieme il nuovo pozzo donato dalle aziende che “funziona benissimo e non c’è nessun problema, se non quello legato alla pressione delle tubazioni. Più la aumentiamo e più è probabile che aumentino le perdite. Pertanto considerato che per soddisfare l’Isola servono 40 litri al secondo, occorre immetterne in rete circa 65 litri al secondo, di conseguenza 25 se ne perdono dalla tubazione”- conclude Di Mare.