Augusta, terzo ponte tra Isola e Borgata: affidate le indagini e la caratterizzazione ambientale

Non c’è solo la realizzazione del terzo ponte di collegamento tra l’ Isola e il comprensorio militare di Campo Palma, alla Borgata, nel “pacchetto” progettuale dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’importo complessivo di 26 milioni e 208 mila euro nell’ambito del Pnrr.

La misura è “Interventi infrastrutturali per le Zone economiche speciali” riferita agli interventi di “collegamento di “ultimo miglio”, ovvero collegamenti tra le aree portuali ed industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale che fa parte delle reti di trasporto principali e prevede, nello specifico, la manutenzione straordinaria della via di collegamento tra il porto commerciale di Augusta e l’area cantieristica di Punta Cugno fino alla radice del pontile consortile del porto di Augusta, di competenza per giurisdizione territoriale del Libero consorzio provinciale di Siracusa, il ripristino strutturale del viadotto “Federico II” di competenza per giurisdizione territoriale del Comune megarese e, appunto il terzo ponte tra Isola e Borgata che si aggiunge ai due esistenti.

Rispetto a quest’ultimo progetto, di cui è rup il segretario generale dell’Autorità portuale Attilio Montalto, sono state affidate, tramite gara in modalità tematica e con procedura aperta, le indagini e la caratterizzazione ambientale, geologica e geotecnica e successivo aggiornamento ed integrazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica relative ai lavori impegnando la somma complessiva di 990.830,56 euro ed è risultato aggiudicatario il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da Cascone engineering srl (mandataria) e Gis Design, Artec associati srl e dott. Rosario Pignatello per l’importo complessivo di 406.656,62 al netto del ribasso d’asta pari a 49,232%, di cui 168.917,76 euro oltre Iva per le indagini, e 237.738,86 euro oltre contributi previdenziali ed Iva, per la progettazione.

“Secondo il cronoprogramma procedurale fissato nel soprarichiamato decreto di finanziamento delle opere nel Pnrr si deve procedere alla consegna dei lavori entro il 31/12/2023 e pertanto, al fine di rientrare nei termini stabiliti e scongiurare la possibilità di perdita del finanziamento comunitario, si rende necessaria ed urgente, una volta formalizzata l’aggiudicazione, l’esecuzione anticipata del contratto relativo al servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del Codice dei contratti pubblici”- si legge nel decreto presidenziale dei giorni scorsi che ratifica le operazioni di gara.

Il terzo ponte, che costerà 19 milioni di euro, collegherà l’area degli insediamenti militari che esistenti all’inizio della Borgata all’Arsenale militare che si trova invece all’Isola, sarà a doppia carreggiata e doppia corsia, con due corsie riservate solo ai militari e altre due per i civili, della lunghezza di 124 metri, su 4 pile con 5 campate, per una larghezza di 27 metri. Prevedrà anche una pista ciclabile e i marciapiedi, il ponte andrà ad impattare su una zona di rispetto archeologico, le mura spagnole che si trovano ai confini dell’Arsenale e che saranno oggetto di ristrutturazione, questo quanto riferito nei mesi scorsi durante la conferenza stampa di presentazione del progetto che si è svolta, a settembre dell’anno scorso, nel salone di rappresentanza del Comune.