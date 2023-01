Augusta, terzo Open day domani al Ruiz: una grande agorà per studenti delle medie e famiglie

Per l’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz domai, venerdì 20 gennaio, dalle 15 alle 18 nuovo appuntamento per presentare l’offerta didattica ad alunni e famiglie delle scuole medie del territorio. Si svolgerà infatti il secondo dei tre “RuizOpenLab” previsti dedicati ai futuri studenti per conoscere da vicino la realtà di una scuola in costante crescita.

Il Ruiz, puntando su cultura e innovazione, si conferma una valida scelta grazie agli obiettivi di qualità raggiunti. Prova ne sono gli ottimi risultati riconosciuti nella recente indagine Eduscopio condotta dalla Fondazione Agnelli, che ha consacrato il Ruiz al primo posto nella provincia di Siracusa per il liceo delle Scienze applicate e per l’istituto tecnico settore Economico relativamente alla preparazione per il mondo universitario.

L’istituto venerdì sarà una grande agorà dove, gli studenti del Ruiz si racconteranno attraverso laboratori, presentazioni e attività progettuali. Accolti dalla referenteTania Rizzotti e dai docenti dello staff di orientamento, inoltre, le famiglie potranno contare anche sull’apertura pomeridiana della segreteria didattica per effettuare l’iscrizione on line.

L’offerta formativa comprende diversi indirizzi di studio che nel corso degli anni sono stati ampliati e innovati: l‘ istituto tecnico settore Tecnologico (Meccanica e Meccatronica, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, l‘istituto tecnico settore Economico (Turismo, Amministrazione , Finanza e Marketing), il liceo scientifico delle Scienze applicate e il liceo quadriennale delle Scienze applicate, questi ultimi potenziati con la sperimentazione di biologia con curvatura biomedica con lezioni e attività sul campo, tenute dai docenti di scienze e da medici individuati dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Un’ampia offerta formativa, dunque, con stimolanti novità per lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali attraverso metodologie didattiche innovative. Molteplici sono le collaborazioni e gli accordi con università ed enti di ricerca, le competizioni in ambito scientifico, tecnologico, linguistico e sportivo, le attività per lo sviluppo delle competenze digitali, tra cui la robotica, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, le attività teatrali, l’attenzione alle discipline sportive, i progetti Erasmus. Tanti motivi, quindi, per futuri studenti per conoscere da vicino il Ruiz affinchè possano diventare protagonisti del loro futuro.