Augusta, terza raccolta straordinaria di rifiuti: ritrovati anche serbatoi d’amianto e una bici sott’acqua

Terza tappa volontaria di raccolta dei rifiuti e differenziazione ieri al centro storico, nell’area a verde – con annesso parco giochi- che si trova di fronte alla Villa, sotto l’ ex piscina, a suo tempo realizzata e donata dalla Sasol, ma che da anni si trova in condizioni di degrado e totale abbandono e nella vicina scogliera che dal castello svevo arriva fino all’inizio del porticciolo turistico. L’iniziativa è ancora una volta promossa da Maurizio Prisutto che, dopo la seconda tappa a Brucoli di luglio, è ritornato al centro storico e ha concluso questa terza mattinata nell’area della spiaggetta delle “Grazie”, da dove aveva iniziato nella prima pulizia di giugno.

“Qui abbiamo trovato il supporto dei bagnanti che ci hanno aiutato, anche con un inusuale applauso- ha commentato il nuovo referente comunale di Plastic free- Tra i rifiuti più strani che abbiamo trovato nasse, funi da ormeggio, una muta stagna da palombaro, una bicicletta sott’acqua, giostre divelte e totalmente distrutte e perfino serbatoi in amianto. Mi hanno aiutato Gabriel Di Mare, Annamaria Cutugno, Giancarlo Arezzi e Alessandro di cui non ricordo il cognome. Nessun amministratore ci ha ne risposto nè aiutato”.

L’obiettivo rimane sempre quello di sensibilizzare le persone non solo a non sporcare, ma anche a differenziare i rifiuti che sono stati, infatti, suddivisi per categoria in grandi sacchi: “Lunedì insieme a Megarambiente toglieremo tutto”– ha concluso il volontario