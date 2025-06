Augusta, “festa del vicolo” con cena comunitaria, musica e condivisione

Si è rinnovata anche quest’anno la “festa del vicolo” con musica e una cena comunitaria che, con un lungo tavolo e più di cento posti a sedere, ha riempito nei giorni scorsi il vicolo Orfanotrofio, al centro storico. L’iniziativa è stata promossa ancora una volta, dal gruppo scout Agesci “Augusta 1”, dall’Asd Atletica Augusta e l’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” guidati rispettivamente da Marco Passanisi, Lino Traina e Antonio Caruso, insieme ai residenti,

Una grande famiglia che si è ritrovata a un tavolo per qualche ora in cui ognuno ha dato il suo contributo per i meno fortunati. L’evento è stato animato dalla musica, con le esibizioni canore di Rosetta Carrabino e Nello De Luca, accompagnati dal “pianista del vicolo” Francesco Lanzirotti, e rallegrato dai ragazzi de “La dimora delle virtù“. C’è anche chi come Nardina ha festeggiato in maniera speciale il suo compleanno con tanto di torta condivisa con cui ha scelto di sedersi al tavolo e partecipare o è anche passato per un saluto.

“Constatare con quanta gioia e amore sia stato preparato il tutto ha aperto nel mio cuore la speranza che uniti si può fare sempre di più per chi è in difficoltà, o ha bisogno anche solo di un pasto ma magari per timidezza o vergogna esita a chiedere aiuto. E, considerata l’ennesima buona riuscita della serata, ci siamo promessi che ripeteremo ogni anno l’evento magari in altro sito della nostra amata Augusta– ha fatto sapere Antonio Caruso – siamo soddisfatti della riuscita della serata che ha dato tante emozioni e soprattutto gioia e sorrisi ai meno fortunati”.