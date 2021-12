Augusta, terza dose per sindaco e tre assessori: “Vaccinatevi”

Terza dose di vaccino questa mattina per il sindaco Giuseppe Di Mare, il vice Tania Patania e gli assessori Concetto Cannavà e Rosario Sicari.

Quasi metà della giunta municipale, che ha superato i 5-6 mesi necessari prima di ricevere la terza dose, poco prima delle dieci si è recato al centro hub dell’ospedale Muscatello oggi affollato di persone che attendevano di farla, qualcuno anche la prima dose.

Ad accoglierla i direttori sanitari dell’Asp, Salvatore Madonia e del Muscatello Antonio La Ferla, dal pediatria Salvatore Patania e da tutta l’equipe in servizio all’hub che hanno lanciato appelli alla vaccinazione che ad Augusta, per quanto riguarda gli immunizzati, è pari all 81, 99% con 25662 persone che si sono vaccinate su un target di 31299 over 12.

La fasci d’età che risponde meglio è quella degli over 60.

“Convintamente faccio la terza dose insieme a parte della giunta– ha detto il sindaco, accompagnato anche dalla moglie Anna che ha pure ricevuto la terza dose- È un momento delicato, le feste natalizie ci portano ad una maggiore promiscuità delle nostre case e nei locali, pertanto è necessario per chi è arrivato al quinto mese fare la terza dose e chi non l’ha fatta fare la prima. Per stare più tranquilli e rispettare chi ci sta accanto lancio un appello ai cittadini a rispettare le regole”.

Madonia ha ricordato che “i numeri e le statistiche ormai non danno dubbi sull’importanza della vaccinazione che va fatta. I ricoveri ospedalieri sono relegati a tutti quelli che non sono vaccinati mentre i vaccinati sono solo una minima parte e che hanno già patologie”. – ha precisato sottolineando, inoltre, che da ieri sono presenti nei vari centri vaccinali e, quindi, anche al Muscatello i pediatri di libera scelta per la vaccinazione dei più piccoli.

Da ieri pomeriggio, inoltre, è partita anche la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni che prosegue anche oggi e nei prossimi giorni previa prenotazione online sulla piattaforma dedicata. Per loro è stata creata una zona ad hoc colorata e per rendere ancora più serena la veloce somministrazione e regalare un sorriso in più e anche un giochino con i palloncini ai più piccoli sono presenti anche gli allegri clown dell’associazione “Il sorriso che vorrei”.

Una decina i piccoli che ieri hanno ricevuto la dose e 5 i prenotati questa mattina, numeri che i medici auspicano possano crescere: “La vaccinazione contro il covid è importantissima perché in questo momento il serbatoio più importante di contagio sono i bambini – ha detto Patania- Sono state fatte circa 3 milioni di dosi negli Stati uniti e reazioni avverse non ce ne sono state, non sono assolutamente da tenere in considerazione. Cosi come facciamo nei centri della provincia e nei nostri studi noi pediatri siamo qua a disposizione delle famiglie e per supportarle e togliere qualunque dubbio possano avere”.