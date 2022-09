Augusta, terreno comunale per Mc Donald’s, impegnati 20 mila euro per indagini geologiche

“Altri 20 mila euro dal fondo riserva del sindaco per il Mc Donald’s. L’ amministrazione con i soldi dei cittadini sostiene i commercianti augustani o il Mc Donald’s?” A sollevare la questione è Giancarlo Triberio, consigliere comunale di opposizione che entra nel merito del recente impegno spesa assunto dal sindaco Giuseppe Di Mare, con un prelievo dal suo fondo di riserva, per affidare ad un geologo augustano l’ incarico professionale per effettuare indagini ambientali e verificare i parametri del sottosuolo dell’area di via Aldo Moro, angolo Corso Sicilia dove una società privata in un terreno pubblico, con l ‘assenso dell’ amministrazione, vuole costruire un fast food di Mc Donald’s. La somma si aggiunge ai circa 10 mila euro spesi per conferire un incarico ad un avvocato per difendere davanti al Tar il progetto.

“Tanto impegno e tantissimi soldi pubblici investiti dal sindaco e dall’amministrazione comunale su un progetto privato mentre – sostiene Triberio- ancora da mesi i commercianti augustani aspettano i soldi del Cura Augusta. Non é bastato l ‘ennesimo aumento delle bollette di acqua e Tari votate in Consiglio comunale dalla maggioranza nonché l’aumento dei costi energetici, si é di fronte ad un ‘amministrazione impegnata a difendere i grandi colossi privati industriali e abbandonare proprio quei commercianti che faticano ogni giorno ad alzare la saracinesca e che sono stati tra i protagonisti del tour elettorale del sindaco. Io sto dalla parte dei commercianti augustani e nasce la domanda oggettiva: ma il sindaco e l’amministrazione sta con gli augustani o con le multinazionali?”.